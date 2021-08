Covid: Campania; due nuove vittime, aumentano i ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 07 AGO - Sono 610 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.008 test molecolari esaminati: il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, sale al 7,61%, contro il 6,10 di ieri. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi segnala anche due nuove vittime e un aumento dell'occupazione dei posti letto, sia in intensiva (14 pazienti, +1) che in degenza (267 ricoverati, +10). (ANSA).