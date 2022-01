Covid: Bonaccini, con autotest evitiamo pandemia burocratica

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - "Dobbiamo evitare come Paese che la pandemia sanitaria si trasformi in pandemia burocratica". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a 'Domenica In' su Raiuno, raccontando l'esperienza dell'autotest lanciato nella propria regione per positivi asintomatici, vaccinati con terza dose. "Bisogna cercare regole e modalità - ha detto Bonaccini - per evitare di avere persone bloccate in casa per settimane. Da un lato snelliamo il sistema, sgraviamo i sanitari che possono occuparsi di quelli che hanno bisogno davvero e non blocchiamo a casa le persone che stanno bene. E' un patto coi cittadini". Bonaccini ha ricordato anche i dati delle vaccinazioni in Emilia-Romagna: il 93,6% della popolazione sopra i 12 anni con una dose, il 91,5% che hanno due dosi, e oltre la metà ha già avuto il booster. "Abbiamo 3,7 milioni di vaccinati con ciclo completo su 4 milioni e meno di 300mila sono i non vaccinati eppure nei reparti di terapia intensiva due terzi sono non vaccinati. Bisogna fidarsi nella scienza". (ANSA).