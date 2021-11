Covid: assessore Marche positivo, giunta in isolamento

(ANSA) - ANCONA, 15 NOV - Dopo la riunione di giunta regionale Marche di oggi, è emersa la positività di un assessore al coronavirus: per questo motivo il presidente della Regione Francesco Acquaroli, gli assessori, il capo di gabinetto e il segretario generale della Regione Marche hanno "ritenuto opportuno, a partire da oggi, porsi in isolamento volontario in un regime di sorveglianza sanitaria, come previsto dalla normativa vigente". Lo fa sapere la Regione. Inoltre il presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini ha deciso di annullare la seduta del Consiglio regionale delle Marche già programmata per domani ad Ancona alle 10. (ANSA).