Covid: a Cagliari verso apertura terzo reparto dedicato

(ANSA) - CAGLIARI, 05 AGO - Con l'incremento dei casi in Sardegna e soprattutto nel sud dell'Isola, a Cagliari si va verso la riapertura di un terzo reparto Covid. Lo conferma all'ANSA il direttore sanitario del polo ospedaliero del capoluogo sardo, Sergio Marracini. Chiuso il reparto di geriatria all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, il personale è stato destinato all'apertura di un altro reparto Covid - il secondo - all'ospedale Binaghi dove 58 pazienti su 61 non sono vaccinati (il 95.1%). Inoltre in queste ore si sta organizzando la riapertura di un terzo reparto dedicato ai positivi, stavolta al SS. Trinità. Si tratta di un reparto di degenza ordinaria che dovrebbe poter ospitare ulteriori 24 posti letto. (ANSA).