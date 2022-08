Covid: 947 nuovi casi in Lombardia, tasso in calo

(ANSA) - MILANO, 15 AGO - Sono 947 i nuovi casi di Covid in Lombardia, riscontrati da 8.245 tamponi, con un rapporto dell'11,5%, in calo rispetto a ieri quando era dell'12,2%. Sono 31 i ricoverati in intensiva, uno più di ieri, e 905 quelli in cura in altri reparti, 74 meno di ieri. Sono 30 i decessi, per un totale di 41.974 da inizio pandemia. A Milano i nuovi casi sono 278, a Brescia 186, a Monza 63, a Varese 53, a Bergamo 109, a Como 41, a Pavia 51, a Mantova 26, a Cremona 48, a Lecco 17, così come a Sondrio, a Lodi 22. (ANSA).