Covid: 1767 i nuovi casi in Lombardia, diminuiscono ricoveri

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Sono 1767 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove sono stati fatti 21.562 tamponi, con un rapporto del 8,2%, in leggero incremento rispetto a ieri, quando era all'incirca dell'8%. Sono 9 le vittime, per un totale di 40.524 da inizio pandemia. Aumentano di 2 i ricoveri in intensiva, che sono 35, mentre diminuiscono negli altri reparti, dove sono 608, rispetto ai 670 di ieri. A livello di province, a Milano i nuovi casi sono 789, a Brescia 274, a Varese 202, a Monza 223, a Bergamo 169, a Como 133, a Pavia 145, a Mantova 99, a Cremona 68, a Lecco 69, a Lodi 49, a Sondrio 28. (ANSA).