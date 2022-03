Covid: 1.300 casi e sei morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAR - In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano 1.301 casi confermati di positività al Covid - di cui 1.094 diagnosticati da antigenico - circa un centinaio in più rispetto alla precedente rilevazione. Come riporta il bollettino quotidiano della Regione Sardegna sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.673 tamponi, per un tasso di positività del 13,4%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (-2), mentre i ricoverati in area medica sono 317 (-10). Le persone in isolamento domiciliare sono 24620 (-172). Si registrano sei decessi: un uomo di 88 e una donna di 99 anni della provincia di Sassari; una donna di 95 e un uomo di 98 anni della provincia di Oristano; due uomini di 72 e 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. (ANSA).