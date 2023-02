Cospito: viceministro Sisto, no a polemiche sul 41bis

(ANSA) - PAVIA, 03 FEB - "E' legittimo che un parlamentare effettui visite in carcere, rientra nelle sue prerogative: anche noi di Forza Italia ne abbiamo fatte tante. Però non ci devono essere polemiche. Parlare di politica sul tema del 41bis rischia di turbare il percorso di una norma che serve a preservare la collettività da mafiosi che possono continuare ad avere dei contatti anche all'interno del carcere". Lo ha dichiarato questa sera Francesco Paolo Sisto, viceministro della giustizia, dopo essere uscito dal carcere di Torre del Gallo a Pavia dove ha effettuato una visita con i capigruppo di Forza Italia in Parlamento (Alessandro Cattaneo alla Camera e Licia Ronzulli al Senato), commentando le dichiarazioni rilasciate oggi da Ilaria Cucchi dopo la visita a Cospito nel penitenziario di Opera. "Non vedo nessuna necessità di esasperazione - ha aggiunto Sisto - su un tema che invece è di grandissima serietà e che dovrebbe indurre tutti alla massima sobrietà. Cerchiamo anche di non farci distrarre, con l'inutile spreco di energie nervose, sul cammino delle riforme che vogliamo realizzare". "Noi di Forza Italia - ha detto Cattaneo -. riteniamo che il 41bis sia un istituto giuridico utile da mantenere. Non ci devono essere equivoci, così come non devono esistere anche riguardo alla strategia di alzare la tensione che i gruppi anarchici stanno mettendo in campo. Non siamo di fronte ad un attacco all'attuale governo o a questa maggioranza: è un attacco allo Stato. Di fronte a tale situazione, dovremmo trovare un'unità nazionale". (ANSA).