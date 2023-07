Corte dei Conti: 'A Milano 6.314 alloggi Aler sfitti' 'In aumento quelli occupati abusivamente'

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "Serve il massimo impegno per rispondere alla richiesta abitativa della provincia, utilizzando nella misura massima le unità abitative disponibili, tenuto conto che gli alloggi a disposizione di Aler Milano al 31.12.2022, secondo le comunicazioni fornite da Regione ammontano a 56.191 di cui 6.314 risultano sfitti e non destinati a piani di vendita e demolizione". È quanto si legge nella relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale della Regione Lombardia, nella quale la sezione regionale di controllo rileva "non poche criticità" sulla gestione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale: "dal mancato raggiungimento dello standard di 'equilibrio economico generale', alla morosità sui canoni di locazione, che incide sensibilmente sulla sostenibilità del sistema di tutte le Aler". L'ultimo rapporto sui servizi abitativi, riferito all'anno 2021, "mette infatti in evidenza un ulteriore aumento sia della morosità corrente e sia della morosità consolidata. Per Aler Milano i dati riferiti dalla Regione mostrano, anche, un aumento nel 2021 e nel 2022 del numero degli alloggi abusivamente occupati". (ANSA).