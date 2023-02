Corsi di danza per inclusione contro disabilità nell'Anconetano

(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - "Il ballo è gioia, aggregazione, inclusione. Deve essere per tutti, anche per chi non può muoversi autonomamente perché si trova su una carrozzina, anche per chi non può vedere o sentire la musica». Con queste parole, la presidente dell''associazione di promozione sociale "Vivere a Colori", Milena Vitali, ha presentato oggi ad Ancona tre nuovi corsi di danza dedicati a persone disabili: "Insieme Ballando", "Comunque Ballare" e "Anche Tu Puoi". I corsi si terranno a Camerano (Ancona) nella scuola Luna Dance Center, ed avranno, tra i maestri, il ballerino, performer e coreografo di "Ballando con le stelle" Chiquito e la danzatrice e attrice Alice Bellagamba, insieme all'insegnante Silvia Cerusico. "Insieme Ballando" si rivolge a persone affette da disabilità motoria medio grave e da sindrome di Down. Il corso è già iniziato a ottobre con appuntamenti tutti i venerdì alle ore 17 e la possibilità di partecipare insieme ai genitori. "Comunque Ballare" vuol permettere a persone in carrozzina di condividere un'esperienza di divertimento, di crescita, di inclusione con tutti, normodotati e diversamente abili. "Anche tu puoi" è dedicato a persone ipovedenti, cieche e sorde. I corsi verranno proposti, successivamente, anche a Jesi e in Vallesina, presso la sede del "Balletto delle Marche" Insegnante d'eccezione per le persone in carrozzina sarà Alessia Polita, la pilota jesina che ha perso l'uso delle gambe a causa di una caduta sulla pista di Misano. (ANSA).