Correa, Luiz Felipe? Vorrei non fosse mai successo

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo essere sempre un esempio positivo". Lo ha scritto l'attaccante dell'Inter Joaquin Correa, in un post su Instagram, dopo lo scontro con Luiz Felipe a fine gara nella sfida di ieri tra la Lazio e i nerazzurri. "Sicuramente il mio amico Luiz (Felipe, ndr) ha sbagliato, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo. Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l'Inter e alle prossime sfide. Cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio", ha concluso l'attaccante argentino. (ANSA).