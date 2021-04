Coop: riparte la campagna 'Alimenta l'Amore'

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Cane e gatto non sempre litigano, anzi: insieme possono alimentare l'amore e contribuire a un progetto di solidarietà. Rosie il cane e Simba il gatto sono le immagini che campeggiato sulle borse realizzate con resistenti materiali ecosostenibili e vendute da Coop Lombardia per sostenere attività benefiche attraverso la campagna "Alimenta l'Amore", nata nel 2014. Il costo della borsa è di 2 euro. Le immagini sono scatti della fotografa Silvia Amodio. Quattro le realtà a cui andrà il ricavato: la Fondazione Soleterre, la Fondazione de Marchi, Progetto Sorriso nel Mondo Onlus e Action Project Animal. La Fondazione Soleterre da molti anni interviene nei paesi più poveri per portare diagnosi e medicine, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, favorire la partecipazione sociale e politica. In particolare, si occupa di pediatria oncologica nei paesi più disagiati. La Fondazione de Marchi è costituita da un gruppo di medici e genitori che ha sentito l'esigenza di dare un supporto assistenziale e psicologico "umano e a misura di bambino" con l'obiettivo finale della "normalizzazione" e di una buona qualità della vita. Progetto Sorriso nel Mondo Onlus è un'associazione internazionale impegnata nel trattamento e nella cura delle malformazioni cranio-facciali infantili, come la labiopalatoschisi, in Bangladesh e in Repubblica Democratica del Congo. APA, Action Project Animal, da anni è impegnata in operazioni di salvaguardia del benessere animale, in ambito nazionale e internazionale. In sud Italia si propone di contrastare il fenomeno del randagismo, attraverso campagne di sensibilizzazione e di sterilizzazione. (ANSA).