Concerto fotogramma' al Castello Sforzesco

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Domani, 28 luglio, alle ore 20, il polistrumentista Pericle Odierna dirigerà la Civica Orchestra di Fiati di Milano in un concerto nel Cortile d'armi del Castello Sforzesco dal titolo 'Concerto fotogramma'. Musiche composte dallo stesso Odierna come colonne sonore (e ora rielaborate per l'orchestra di fiati) per diversi film tra cui 'Il leone di vetro', 'Settima onda' e 'Picciridda', pellicola premiata con il Globo d'oro nel 2020 proprio per la migliore colonna sonora. "Il concerto - spiega la produzione - nasce dal desiderio di raccontare il lavoro ormai trentennale del maestro Pericle Odierna ma, nella sua più aderente modalità di visionario, le sequenze sonore avranno l'impulso di prendere il volo, riuscendo a raccontare se stesse e diventare colonne sonore della storia di ognuno, vivendo nel qui ed ora". L'ensemble è composto da una formazione nata dall'originale unione della Civica Orchestra di Fiati di Milano con la Fanfara del Terzo Battaglione Carabinieri "Lombardia". Legni, ottoni e percussioni, ma anche arpa, pianoforte, contrabbasso. Alla direzione si alterneranno il Maestro Pericle Odierna e il Maresciallo Capo Andrea Bagnolo. (ANSA).