Comunali: affluenza definitiva alle 12 al 14,21% in calo

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il dato definitivo alle ore 12 dell'affluenza alle elezioni comunali, per i comuni seguiti dal Viminale, è del 14,21% in calo rispetto alle precedenti omologhe in cui aveva votato il 19,34%. Si voterà fino a stasera alle ore 23 e domani dalle 7 alle 15. Al voto sono chiamati complessivamente 790 comuni, 595 nelle regioni a statuto ordinario, 195 nelle speciali. In Sicilia e Sardegna si vota il 28 e 29 maggio, in Trentino e Valle d'Aosta il 21 maggio. (ANSA).