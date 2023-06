Cena benefica organizzata dalla fondazione Asilo Mariuccia

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Si è svolta ieri sera nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria, la cena di gala organizzata dalla Fondazione Asilo Mariuccia in onore del compleanno della fondatrice e paladina dei diritti delle donne, Ersilia Bronzini Majno. Una cena benefica per condividere con tutti l'importante lavoro svolto dalla Fondazione per mamme e minori in difficoltà, da 120 anni. Ha aperto la serata la presidente della fondazione, Emanuela Baio: "La Fondazione - ha ricordato Baio - oggi si occupa di ragazzi senza famiglia e senza dimora e di donne sfruttate, che hanno subito violenza, così fragili anche dal punto di vista economico, che spesso devono dividersi dai loro figli, e solo grazie a Fam riescono a ricongiungersi. Questa sera vogliamo dare la possibilità a un nostro ospite, che si trova presso Fam con sua madre, di avere un bagaglio economico con cui frequentare l'università e laurearsi in Fisica, come desidera. Ma noi abbiamo tanti progetti in mente, e abbiamo bisogno di voi per realizzarli". La serata ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Complimenti per quello che fate; mi auguro - ha detto Fontana - che la Fondazione Asilo Mariuccia, che è una delle più importanti istituzioni di Milano, possa continuare a fare grandi cose". Tra gli ospiti anche Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell'Istruzione e del merito, il senatore Massimo Garavaglia, il consigliere regionale Giulio Gallera, l'assessore del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, la consigliera comunale Diana De Marchi e il presidente della Fondazione Policlinico di Milano Marco Giachetti. Sponsor della serata, Cantine Lunae, una delle più importanti cantine italiane. (ANSA).