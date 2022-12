Stop ai cellulari in classe, per sei studenti su dieci i divieti già esistono. La relazione: «Nessuna evidenza sull'efficacia del digitale nell'insegnamento»

È stata diffusa ieri, martedì 20 dicembre, alle scuole una circolare, firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi. È confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, «trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza», afferma il ministro.

Con la circolare non si introducono sanzioni disciplinari. L’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere consentito per finalità didattiche.

La Rete degli studenti: «Siamo nativi digitali»

La circolare sull’uso del cellulare in classe è l’ennesima prova che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara «non vuole una scuola che formi i cittadini del futuro, ma al contrario vuole una scuola che guarda al passato e ha paura del futuro». Parola della Rete degli studenti medi del Lazio: «Siamo nativi digitali», dicono e semmai, «serve una educazione sull’utilizzo responsabile dei telefoni».

I divieti già in essere

Già oggi oltre 6 studenti su 10 devono fare i conti con regole interne alle scuole legate all’utilizzo dello smartphone: il 61% ha proprio dei divieti «scritti». A questi si aggiunge un ulteriore 30% a cui, per il momento, sono stati dati soltanto dei «suggerimenti»; che presto potrebbero trasformarsi in indicazioni ufficiali.

Ad oggi, dunque, appena 1 su 10 ha le "mani libere"; ma la cosa potrebbe durare ancora poco, emerge da un recente sondaggio di Skuola.net, condotto su un campione di 3.000 alunni delle scuole superiori.

I precedenti e lo status quo

La circolare Valditara ribadisce un divieto già introdotto nel 2007 dal ministro Fioroni. E tuttavia in 3 casi su 4, il cellulare viene comunque accettato in classe, a patto che resti "in silenzio": la metà degli intervistati (51%) lo può tranquillamente usare al di fuori delle lezioni (nel cambio d’ora, a ricreazione, nei momenti di pausa), a un altro 22% può persino capitare che gli venga richiesto di usarlo per scopi didattici. Solo il 15% lo deve tenere spento all’interno dell’edificio scolastico. Ancora di meno (12%) lo deve consegnare all’ingresso al personale incaricato.

La posizione dei presidi

«Il telefono è a tutti gli effetti anche un pc in cui possono farsi calcoli e ricerche - osserva Antonello Giannelli, che guida i presidi di Anp - quindi se non va bene utilizzarlo per chattare o per finalità ricreative può essere uno strumento di studio». Anche per Cristina Costarelli di Anp Lazio, «è bene il fatto che comunque si mantenga la possibilità di utilizzare i dispositivi e i device in classe per aspetti didattici e sia previsto l’utilizzo di quanto si è sperimentato con la dad, dalle piattaforme alle classroom. Siamo contenti che il ministro abbia tenuto conto che ormai lo smartphone è anch’esso uno strumento didattico fondamentale». Insomma «dopo la dad la tecnologia non si può demonizzare». Il Codacons critica la mancanza di sanzioni verso gli istituti che non si adeguano alle disposizioni: « in tal senso la circolare del Ministro rischia di servire a poco, e di non cambiare gli abusi che vengono commessi nelle aule italiane».

L'indagine: smartphone ed effetti dannosi

Una recente indagine conoscitiva della VII commissione del Senato ha anche evidenziato gli effetti dannosi che l’uso senza criterio dei dispositivi elettronici può avere su concentrazione, memoria, spirito critico dei ragazzi.

Ci sono i danni fisici: miopia, obesità, ipertensione, disturbi muscoloscheletrici, diabete. E ci sono i danni psicologici: dipendenza, alienazione, depressione, irascibilità, aggressività, insonnia, insoddisfazione, diminu­zione dell’empatia. Ma a preoccupare di più è la progressiva perdita di facoltà mentali essenziali, le facoltà che per millenni hanno rappresentato quella che sommariamente chiamiamo intelligenza: la capacità di concen­trazione, la memoria, lo spirito critico, l’adattabilità, la capacità dialettica...

Perdita di facoltà mentali essenziali

Sono gli effetti che l’uso, che nella maggior parte dei casi non può che degenerare in abuso, di smartphone e videogiochi produce sui più giovani. Niente di diverso dalla cocaina. Stesse, identiche, implicazioni chimiche, neurologiche, biologiche e psicologiche. È quanto sostengono, ciascuno dal proprio punto di vista «scienti­fico», la maggior parte dei neurologi, degli psichiatri, degli psicologi, dei pedagogisti, dei grafologi, degli esponenti delle Forze dell’ordine. Un quadro oggettivamente allarmante, anche perché evidentemente destinato a peggiorare.

Dall'hikikomori alla riduzione della neuroplasticità

Corea del Sud, Cina, Giappone. Modelli avanzatissimi già da anni quanto a diffusione della tecnologia digitale, perciò anticipatori degli effetti che il crescente uso di smartphone e videogiochi produrrà fatalmente sui nostri figli, sui nostri nipoti, sui nostri amici, su di noi e di conseguenza sulla società in cui viviamo. I numeri impressionano.

In Corea del Sud il 30 per cento dei giovani tra i dieci e i diciannove anni è classificato come « troppo dipendente » dal proprio telefonino: vengono disintossicati in sedici centri nati apposta per curare le patologie da web. In Cina i giovani « malati » sono ventiquattro milioni. Quindici anni fa è sorto il primo centro di riabilitazione, natural­ mente concepito con logica cinese: inquadramento militare, tute spersona­lizzanti, lavori forzati, elettroshock, uso generoso di psicofarmaci. Un campo di concentramento. Da allora, di luoghi del genere ne sono sorti oltre quattrocento.

Analoga situazione in Giappone, dove per i casi più estremi è stato coniato un nome, hikikomori. Significa « stare in disparte ». Sono giovani tra i dodici e i venticinque anni che si sono completamente isolati dalla società. Non studiano, non lavorano, non socializzano. Vegetano chiusi nelle loro camerette perennemente connessi con qualcosa che non esiste nella realtà. Gli hikikomori in Giappone sono circa un milione. Un milione di zombi.

Tutte le ricerche internazionali citate nel corso del ciclo di audizioni giungono alla medesima conclusione: il cervello agisce come un muscolo, si sviluppa in base all’uso che se ne fa e l’uso di dispositivi digitali (social e videogiochi), così come la scrittura su tastiera elettronica invece della scrittura a mano, non sollecita il cervello. Il muscolo, dunque, si atrofizza. Detto in termini tecnici, si riduce la neuroplasticità, ovvero lo sviluppo di aree cerebrali responsabili di singole funzioni. Analogo effetto si registra nei bambini cui è stata limitata la «fisicità».

Nei primi anni di vita, infatti, la conoscenza di sé e del mondo passa attraverso tutti e cinque i sensi: sollecitare prevalentemente la vista, sottoutilizzando gli altri quattro sensi, impedisce lo sviluppo armonico e completo della conoscenza. È quel che accade nei bambini che trascorrono troppo tempo davanti allo schermo di un iPad o simili.

Per quest’insieme di ragioni, non è esagerato dire che il digitale sta decerebrando le nuove generazioni, fenomeno destinato a connotare la classe dirigente di domani. Mai prima d’ora una rivoluzione tecnologica, quella digitale, aveva scatenato cambiamenti così profondi, su una scala così ampia e in così poco tempo. Il motivo è evidente, lo smartphone, ormai, non è più uno strumento, ma è diventato un’appendice del corpo. Soprattutto nei più giovani. Un’appendice da cui, oltre ad un’infinita gamma di funzioni, in larga parte dipendono la loro autostima e la loro identità. È per questo che risulta così difficile convincerli a farne a meno, a mettere da parte il telefonino almeno per un po’: per loro, privarsene è doloroso e assurdo quanto subire l’amputazione di un arto.

Depressione e suicidi in crescita esponenziale

Dal 2001, anno in cui le console per videogiochi irrompono nelle camerette dei ragazzi, e con un’accelera­ zione impressionante dal 2007, anno in cui debutta lo smartphone, depres­sioni e suicidi tra i giovanissimi hanno raggiunto percentuali mai viste prima. Sono quasi raddoppiati, e quel che preoccupa è che il trend appare in costante ed inesorabile ascesa. Stessa tendenza, in rapida crescita, riguarda i casi di autolesionismo, di anoressia, di bulimia. Manifestazioni di disagio giovanile sempre esistite, ma che oggi si autoalimentano sui social e nelle chat esaltando anziché scoraggiando i ragazzi e in modo particolare le ragazze dal metterli in pratica.

A tutto ciò vanno sommate le conseguenze sui più giovani dell’essere costantemente a contatto con chiunque e con qualsiasi cosa. Istigazione al suicidio, adescamento, sexting, bullismo, revenge porn: tutti reati in co­ stante crescita.

Nessuna evidenza scientifica sull'efficacia del digitale applicato all'insegnamento

Dal ciclo delle audizioni svolte e dalle documentazioni acquisite, non sono emerse evidenze scientifiche sull’efficacia del digitale applicato all’insegnamento. Anzi, tutte le ricerche scientifiche internazionali citate dimostrano, numeri alla mano, il contrario. Detta in sintesi: più la scuola e lo studio si digitalizzano, più calano sia le competenze degli studenti sia i loro redditi futuri.