Il sacerdote era in Sicilia per il tour "Percorri la Pace". Monsignor Tremolada in una lettera: "Occorre chiedere umilmente scusa".

Una messa in diretta fatta, come sempre, con l'intenzione di raggiungere più persone possibili grazie alla preghiera ma che, questa volta, non è stata gradita dal vescovo di Brescia. E così per don Fabio Corazzina, parroco di Fiumicello, periferia Ovest di Brescia, è arrivato il richiamo. Perché il sacerdote, durante un tour in Sicilia con "Per...corri la Pace" - l’iniziativa organizzata da USacli e Acli Provinciali di Brescia APS - ha celebrato messa da Mazara del Vallo in tenuta da ciclista. E' accaduto lo scorso 11 settembre (clicca qui per vedere il video).

La dura lettera del vescovo al sacerdote

Nelle scorse ore è arrivata la "strigliata". «Il contesto, l’abbigliamento, il modo di trattare le sacre specie, la libertà nel formulare le orazioni e la stessa preghiera eucaristica, alcune battute fuori luogo e infelici. Non si può condividere tutto questo» scrive il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada in una lettera al sacerdote.

Il vescovo chiede al sacerdote "un gesto penitenziale"

La lettera continua: «Mi stupisce - scrive il vescovo - che tu non abbia pensato alle conseguenze di un simile atto, per altro intenzionalmente portato all’attenzione pubblica attraverso i social. Come non rendersi conto dello sconcerto e del dolore che avrebbe provocato, e di fatto ha provocato, in tante persone che amano profondamente l’Eucaristia e la pongono al centro della loro vita di fede? Qui occorre davvero fare ammenda e chiedere umilmente scusa.

Ti presto io la voce, lo faccio io a nome tuo nei confronti di tanti che si sono scandalizzati e mi aspetto che tu condivida con me questo bisogno. Ti chiedo poi di scegliere un gesto penitenziale, che esprima la consapevolezza della tua responsabilità e in qualche modo intervenga a riparare quanto accaduto» conclude il vescovo.

E i fedeli, sui social, si dividono

"Grazie per la condivisione di questo momento, don Fabio" scrive una persona su Facebook. "Pura esibizione" sbotta un altro. Non c'è pensiero univoco: i commenti al video pubblicato da don Fabio sulla sua pagina social, raccolgono consensi e dissensi.

C'è chi si limita a commentare le parole del sacerdote, parole per gli ultimi e per la Pace. C'è chi si indigna per la tuta da ciclista, per la frutta sul tavolo e per il calice di plastica. Tra i commenti c'è anche quello di qualche confratello che esprime biasimo e chi, invece, cerca di gettare acqua sul fuoco sostenendo che "ciò che conta è la messa" e che "gli abiti non fanno il monaco".

Don Corazzina era in Sicilia per l'iniziativa "Per...corri la Pace 2022"

L’iniziativa organizzata da USacli e Acli Provinciali di Brescia APS, quest'anno ha scelto la Sicilia come destinazione della sua dodicesima edizione per commemorare alcune date significative che ricorrono nel 2022 e personalità impossibili da dimenticare legate ai temi della legalità. Un percorso durante il quale i partecipanti hanno potuto incontrare non solo chi si impegna “contro”, ma anche chi lavora “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente.