Carnevale Viareggio, 200.000 spettatori e incasso 2 milioni euro

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 24 MAR - Terminata l'edizione 2022 del Carnevale di Viareggio, la presidente Maria Lina Marcucci e il cda hanno reso noto il bilancio che è stato soddisfacente. L'incasso complessivo al netto dei sei corsi è stato di circa 2 milioni di euro, gli spettatori paganti sono stati 200.000 e le vendite on line rispetto agli anni precedenti sono cresciute del 38% con vendite negli Usa e a Parigi, Londra, Vienna, Ungheria e Germania. In Italia le vendite maggiori: oltre la Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte. "Ci riteniamo soddisfatti grazie anche al tempo che ci ha dato una mano e alle opere realizzate dai maestri del nostro Carnevale - dice il presidente Marcucci - La Fondazione per il futuro è già concentrata per la 150/a edizione dove chiede un coinvolgimento totale della città per questo evento". (ANSA).