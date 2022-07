Caldo: zero termico in Trentino a oltre 4.500 metri

(ANSA) - TRENTO, 21 LUG - La Protezione civile del Trentino ha attivato il proprio sistema di allerta provinciale per temperature elevate, alla luce delle previsioni di MeteoTrentino. Fino a lunedì 25 luglio le temperature faranno registrare valori molto sopra la media a tutte le quote: "Lo zero termico in libera atmosfera supererà i 4.500 metri; in molte zone dei fondovalle a bassa quota le temperature massime supereranno i 35 gradi centigradi e le minime non scenderanno sotto i 20 gradi (notti tropicali). Nei bassi strati, nelle ore più calde, sarà probabile l'aumento della concentrazione di ozono", si legge nell'avviso che porta la firma dell'ingegner Mauro Gaddo, direttore dell'Ufficio previsioni e pianificazione della Provincia autonoma di Trento. (ANSA).