Calcio: Regione premia Monza, Cremonese e Como Women

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Tre grandi successi in ambito sportivo per tre promozioni storiche in serie A. Il Consiglio regionale lombardo ha consegnato un premio speciale a tre squadre del territorio neopromosse nella massima serie di calcio: la Cremonese, il Monza e il Como Women. Alla cerimonia al Belvedere di Palazzo Lombardia hanno partecipato il presidente lombardo Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il sottosegretario regionale allo Sport Antonio Rossi e alcuni delegati delle tre società. L'Us Cremonese è tornata in Serie A dopo ventisei anni. A proporre il premio sono stati i consiglieri regionali Federico Lena e Matteo Piloni e a ritirarlo in Regione c'erano il vicepresidente Maurizio Ferraroni e il componente del Cda Umberto Ventura. Per l'Ac Monza è la prima storica promozione in Serie A in 110 anni di storia. 'Padrino' del premio il consigliere Alessandro Corbetta: il riconoscimento è stato consegnato all'amministratore delegato della società brianzola Adriano Galliani secondo cui la Lombardia "si conferma locomotiva d'Italia anche nello sport". Il Como Women, infine, è riuscito nell'impresa di vincere il campionato di Serie B e conquistare la promozione nella massima serie calcistica femminile italiana. Il presidente Stefano Verga ha sottolineato come il calcio femminile comasco sia cresciuto molto in questa stagione fino a portare oltre 1.500 spettatori al 'Sinigaglia' e di come ci siano spazi per migliorare ancora. "Cremonese e Monza fanno parte dei miei ricordi calcistici da tifoso del Milan e del Varese. In più di un'occasione ho avuto modo di seguire di persona, e anche in trasferta, sfide in cui erano protagonisti i grigiorossi o i brianzoli", ha commentato Fontana che ha ricevuto in regalo le maglie personalizzate delle due squadre. "Un applauso - ha aggiunto - anche alle donne del Como Women che con grinta e caparbietà hanno centrato un obiettivo importantissimo". E la prossima volta, ha scherzato il presidente, "spero di poter premiare il Varese (la città dove è nato, ndr)". (ANSA).