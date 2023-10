Calcio: Juventus; Allegri, 'bisogna sapersi accontentare' 'Siamo all'inizio di un ciclo, bene non prendere gol a Bergamo'

(ANSA) - BERGAMO, 01 OTT - "Alla fine non è stato facile, forse avremmo dovuto essere più convinti nel primo tempo quando avevamo la gestione della palla e potevamo andare più in verticale. Ma al contrario della partita col Sassuolo, se non altro, abbiamo capito che potevamo accontentarci". Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, considera un punto guadagnato lo 0-0 di Bergamo: "Col Sassuolo sul 2-2 avremmo dovuto capire che sarebbe potuta finire lì, invece è andata com'è andata. Con l'Atalanta era tosta, a Bergamo è sempre complicato e venirci senza prendere gol va bene", spiega il tecnico bianconero. "Siamo all'inizio di un nuovo ciclo, ci sono giocatori con poca esperienza, Miretti, Fagioli, Weah, Yildiz e Cambiaso: i limiti si superano giocando di squadra, anche essendo granitici quando si gioca meno bene", l'analisi di Allegri. "Mi sono arrabbiato quando abbiamo dato all'Atalanta nel finale la possibilità di sfondare sulla nostra destra con la difesa ferma, negli ultimi 20 minuti abbiamo sbagliato tecnicamente alcuni passaggi - continua -. Avevamo di fronte una squadra in un buon momento, difficile da affrontare, un test come la Lazio pur con caratteristiche diverse. Del risultato sono contento, perché ci consente di mantenere il terzo posto insieme al Napoli e adesso pensiamo al Torino". L'allenatore juventino elogia anche le riserve: "Non era semplice entrare a 10' dalla fine tipo Rugani, Yildiz uguale, lo stesso Weah: è un gruppo conscio dei propri limiti che ha voglia di lavorare". Infine, su Chiesa senza Vlahovic: "Federico ha fatto una buona partita mettendosi a disposizione. In settimana verificheremo Milik, che dovrebbe essere a disposizione da martedì, e lo stesso Dusan". Infine, sui singoli: "Locatelli ha fatto una bella partita: s'è mosso meno e si fa trovare meglio, mentre a Sassuolo andava in giro per il campo. Difensivamente chiude molto e si sacrifica. Bremer è uscito per crampi, niente di particolare". (ANSA).