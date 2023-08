Cade in un dirupo per 100 metri, anziano morto in Friuli

Cade per circa 100 metri in un dirupo e muore: è accaduto questa mattina a un anziano di oltre 80 anni impegnato sul versante nord del monte Agar, a Pontebba (Udine). La sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg ha inviato sul posto l'elisoccorso e ha attivato i militari del Sagf, i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari del soccorso alpino Cnsas. L'uomo è deceduto all'istante. Sono in corso le operazioni di recupero della salma. Informata la Procura della Repubblica di Udine. (ANSA).