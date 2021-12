Oggi la cabina di regia. Green pass ridotto, tamponi ai vaccinati con due dosi e Ffp2: tutte le ipotesi

C'è attesa per le decisioni della cabina di regia in vista di una possibile nuova stretta per le prossime settimane, conseguente all'aumento dei casi di coronavirus in Italia (ieri 36 mila)

Ieri in conferenza stampa il presidente del consiglio Mario Draghi ha fatto trapelare diverse ipotesi, incluso l'obbligo vaccinale.

Fra gli interventi allo studio ci sono

durata del green pass ridotta a 6 mesi

booster quattro mesi dopo la seconda dose

tamponi anche ai vaccinati solo con due dosi per i grandi eventi, a partire dalle feste di Capodanno

ritorno allo smart working

vaccinazione obbligatoria per altre categorie di lavoratori fino alla possibilità di estendere il super green pass in tutti i luoghi di lavoro

obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca. Si sta ragionando di imporre l’uso della Ffp2 per tutti i luoghi chiusi, dunque nei posti di lavoro, sui mezzi pubblici ma anche in cinema, teatri e ristoranti

estensione della terza dose anche ai 12-18enni

Si è parlato anche di estendere la durata delle vacanze natalizie per la scuola, ma nello stesso governo è un'ipotesi che vede molte voci contrarie, premier in testa. Draghi aveva fatto presente che ogni decisione sarà «guidata dai dati e solo dai dati, non dalla politica come si dice in giro».