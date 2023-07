Fanno sesso al parco davanti a una famiglia: denunciati

Nella zona tra via Sardegna e via Corfù una in atteggiamenti intimi: passanti hanno avvisato la Locale

Una famigliola stava passeggiando nel parco; l’altra forse, ma i dubbi sulle prospettive future sono parecchi, era in fase di progettazione avanzata. È stata la prima ad accorgersi di quelli che non erano tentativi di mettere su famiglia, ma sesso in un parco. Per la legge: atti osceni in luogo pubblico.

A Brescia, venerdì sera, intorno alle 21, nella zona compresa tra via Sardegna e via Corfù, la famigliola si è accorta di quella situazione che non poteva del resto sfuggire a chi si stava godendo il fresco nel parco. Un uomo e una donna erano coinvolti in atteggiamenti orali, ma non stavano parlando. Gesti che non lasciavano dubbi al punto che dagli adulti della famiglia è partita subito la telefonata alla polizia locale di Brescia.

La denuncia

Gli agenti sono intervenuti immediatamente. Un lasso di tempo breve, ma sufficiente a fare in modo che i due notati in atteggiamenti eufemisticamente intimi, si dedicassero ad altro. Penalmente, nessuna novità, sempre atti osceni in luogo pubblico. Ma stavolta la situazione era cambiata nella direzione della «completezza» del rapporto. Mentre i due erano costretti a porre fine al sesso nel parco, gli agenti verbalizzavano.

Sono stati denunciati un somalo di 24 anni e una brasiliana di 49 anni. Non hanno potuto dire molto per difendersi alla luce di quanto colto prima dalla famiglia e poi dalla pattuglia stessa della Locale. Gesti che lasciano intendere come la zona sia ancora luogo di degrado, anche se questo non coincide necessariamente con violenza o spaccio. Rimane il fatto che per una famiglia non è certamente uno spettacolo tra i migliori quello di una coppia che si dedica a rapporti completi e orali.

La zona è già conosciuta: nei mesi scorsi è stata teatro di un omicidio