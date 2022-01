Botti: petardo nel cappuccio, ferito un bambino di 11 anni

Trasportato in elicottero in ospedale a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 01 GEN - Un bambino di 11 anni è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari a seguito delle ferite riportate nell'esplosione di un petardo che gli è finito nel cappuccio del giubbotto. L''episodio, su cui stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Isili, guidata dal capitano Pasquale Ruiu, è avvenuto nel centro abitato di Nurri, nel sud Sardegna. Ancora non è certo se il petardo sia caduto o sia stato infilato forse per scherzo da qualche coetaneo. Il ragazzino, da quanto si apprende, ha riportato bruciature di capelli e cuoio capelluto e altre ferite provocate dalle schegge e che potrebbero aver raggiunto anche gli occhi. Dopo il trasporto al Brotzu il bambino potrebbe essere trasferito al Policlinico di Monserrato per una vista accurata. (ANSA).