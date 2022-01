Botti: 4 feriti in Puglia, 3 hanno subito amputazioni

(ANSA) - BARI, 01 GEN - Sono quattro - secondo un primo bilancio - le persone medicate negli ospedali del Barese a causa delle ferite riportate mentre facevano esplodere i botti per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Tre sono ricoverate con riserva di prognosi, una è stata dimessa. Dei quatto feriti, due sono residenti nel Barese. A Monopoli un uomo di 44 anni ha subito l'amputazione di due dita ed è ricoverato in ortopedia a Bari in prognosi riservata; un 27enne di Acquaviva delle Fonti ha riportato ferite lacero contuse ed è stato dimesso con sette giorni di prognosi. Gli altri 2 feriti ricoverati al policlinico di Bari provengono da altre province (Taranto e Bat): uno ha subito l'amputazione di una mano, l'altro di un dito. Entrambi sono entrambi ricoverati con prognosi riservata. (ANSA).