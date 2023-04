Boom visitatori in cima Palazzo Lombardia per la Design Week

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Oltre 12.000 persone hanno visitato il 39esimo piano di Palazzo Lombardia in occasione della Design Week. Lo comunica Regione Lombardia evidenziando come, soprattutto nel fine settimana, si siano registrati picchi superiori alle 3.000 visite sabato e a quota 5.000 domenica. "L'idea di proporre allestimenti nella nostra piazza e nel nostro belvedere - commenta il presidente Attilio Fontana - si è rivelata vincente. È una bella soddisfazione aprire le porte del nostro grattacielo a quella che è la casa di tutti i lombardi". "Per questo - conclude il governatore - valuteremo ogni situazione idonea per fare in modo che la piazza coperta più grande d'Europa e il 39esimo piano di diventino sempre più attrattivi". (ANSA).