Bollettino nazionale: 44.595 i nuovi contagi e 168 morti in 24 ore. Tasso di positività al 4,9%

Sono 44.595 i nuovi contagi da Covid-19, oltre 8mila in più rispetto a ieri, con 901mila tamponi (+122mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 168 decessi (+21) e un tasso di positività del 4,9% (+0,3%).

In Lombardia sono 12.913 i nuovi casi positivi, in Veneto 5.023 e in Piemonte 4.304. Gli attualmente contagiati salgono a 430.029 (+27.300) dei quali 8.722 ricoverati nei reparti ordinari (+178) e 1.023 in terapia intensiva (+13). Restano in isolamento domiciliare 420mila pazienti mentre sono 17.117 le persone dimesse o guarite.