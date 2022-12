Aveva oltre tre chili di hashish in casa, arrestato

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Agli agenti del Commissariato Lambrate di Milano era giunta voce che un uomo stava spacciando a Buccinasco, comune alle porte del capoluogo lombardo. Lo hanno individuato e sono arrivati fino a casa sua, in via Friuli a Milano. In un box, in auto e in un appartamento gli hanno trovato 3 chili e 2 etti di hashish, un chilo di marijuana, dei bilancini, un coltello sporco di hashish e un'agenda con annotati somme di denaro e quantitativi di droga. Aveva anche 61 confezioni di liquido per sigarette elettroniche e 10.700 euro. L'uomo, Italiano di 34 anni, è stato arrestato, come già lo era stato nel giugno del 2020 per fatti analoghi. (ANSA).