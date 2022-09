La madre di tutte le battaglie è stanca? «No, cova sotto la cenere»

Prima l’uscita di Luca Zaia, quindi i «paletti» di Enrico Letta. Poi ancora Matteo Salvini. Il tema dell’autonomia regionale - «la madre di tutte le battaglie», come la ha definita più volte il presidente della regione Veneto - accende gli animi della campagna elettorale in corso. Nel 2017, più di 1800 giorni fa, il Veneto si espresse in maniera quasi plebiscitaria in favore dell’autonomia. E oggi? È ancora l’autonomia «il mantra» nella regione del Nordest? È ancora questa la priorità della base degli elettori del Centrodestra, oltre la spinta dei vertici leghisti? Fra politologi e osservatori dei fermenti veneti i pareri si dividono tra chi sostiene che il tema ancora esista seppure sia necessaria una forza politica credibile per cavalcarlo e chi, al contrario, parla di una realtà irreversibilmente cambiata: l’elettorato vuole oggi protezioni nazionali, globali, che l’autonomia locale non sembra poter più garantire a nessuno.



La crisi sposta le priorità

Luca Romano è sociologo e direttore della società di ricerche Local Area Network di Padova. In Veneto, racconta, «è in corso una sorta di disgregamento della base socio economica che storicamente era più autonomista». E continua: «A parte alcuni grandi imprenditori da sempre scettici sul tema del federalismo perché avevano come proprio interlocutore il mondo istituzionale nazionale ed europeo, c’era fino a qualche anno fa un blocco sociale costituito da imprese, lavoro autonomo e professionale, piccole banche, aziende locali, che era più proiettato sulla dimensione dell’autonomia. Oggi, tuttavia, molto è cambiato. La crisi economica ed energetica in corso, insieme alla pandemia, hanno fatto emergere anche in questo mondo una maggiore necessità di avere una protezione verticale, nazionale, direi proprio globale. Per questo tutti più che di autonomia hanno l’esigenza di una tutela diversa, che coinvolga le istituzioni anzitutto a livello nazionale». Ed anche all’interno dell’elettorato della Lega, continua, «lo scetticismo sull’autonomia mi sembra abbia preso piede». Secondo Romano tutto è iniziato da quando la politica di Matteo Salvini da federalista è diventata più attenta al piano nazionale e globale. Dice: «Da quando la Lega si è resa conto che restando concentrata solo sul territorio lombardo-veneto non avrebbe mai avuto i numeri per governare, il tema dell’autonomia locale è stato sviscerato in modo più minimalista. Basta guardare a come certi politici parlano oggi della necessità della redistribuzione della spesa pubblica. Non ci sono più gli accenti federalisti del passato, piuttosto c’è l’insistenza su una ripartizione che non va a toccare gli equilibri generali». Ed è anche per questo motivo, spiega, «che Fratelli d’Italia guadagna un ampio consenso anche nel Nord». In fondo, «Fdi è una forza politica di protezione, che parla degli italiani, della patria e della sua difesa, che sa toccare delle corde importanti per un certo mondo produttivo della Lombardia ed anche del Veneto».

Il tema cova sotto la cenere

Secondo Giovanni Diamanti, cofondatore di Youtrend, il tema dell’autonomia è in questo momento meno sentito perché «è uscito dall’agenda dei partiti e quindi anche dai titoli dei media». I motivi sono vari. Fra questi c’è il fatto «che molti partiti che in passato hanno fatto dell’autonomia un proprio cavallo di battaglia hanno perso parte della propria credibilità. Ed è anche per questo che ne parlano meno. Difficile convincere gli elettori su un tema sul quale per diversi motivi si ha deluso molti». Eppure l’autonomia resta un tema importante nel Paese e nel veneto, sentito e partecipato in modo trasversale. Spiega ancora Diamanti. «Occorre ritornare al 2017. Allora al referendum votarono in tanti in favore dell’autonomia. A dimostrazione che per i veneti era un argomento decisivo, molto sentito, importante. Ed anche se oggi sembra esserci meno interesse, ritengo che sotto la cenere il fuoco dell’autonomia bruci ancora. La pandemia del Covid prima, la crisi economica ed energetica poi, hanno spostato l’attenzione su altri settori arrivando a stravolgere agende preesistenti. Non parlo solo delle agende dei politici ma anche di quelle dei principali sistemi di informazione sia nazionali sia locali. Nonostante ciò, a mio parere, questi nuovi temi aggiungono carne al fuoco senza togliere ciò che c’era prima. Non tutto, insomma, è sostituibile. E molto ancora può essere detto sull’autonomia. Per questo motivo credo che se una forza politica nuova tornasse a cavalcare questo tema troverebbe un buon seguito. Certo, dovrebbe farlo chi in merito non ha perso la propria credibilità».

Quale autonomia

«In Veneto il tema è sempre molto sentito e attuale più che altrove», spiega il politologo e docente di Analisi delle politiche pubbliche Paolo Feltrin. Tanto che, continua, «se si dovesse rifare il referendum del 2017 credo che si verificherebbe il medesimo risultato di allora. Sarebbe l’autonomia a prevalere». Anche se oggi, a differenza di allora, i problemi istituzionali «vengono dopo altri temi come la sicurezza e la crisi economica ed energetica». L’autonomia è un tema che esiste e che resiste, seppure arrivi dopo altre emergenze ormai inesorabilmente subentrate e di fronte alle quali nessuna forza politica può essere reticente. «Ma l’autonomia farà ancora parlare di sé», insiste Feltrin. Che continua: «Il problema vero è quale tipo di autonomia. E cioè: quali saranno i contenuti di questa autonomia? E ancora: questi contenuti andranno a soddisfare le aspettative dei veneti o i veneti si sentiranno delusi da essi? E tutti questi delusi come reagiranno, verso cosa e verso chi sposteranno la propria attenzione?». Difficile rispondere. Di certo c’è che «una parte dei veneti ha sempre visto l'autonomia come la panacea di tutti i mali: ma di qui in avanti basterà per farla tornare al centro del dibattito?». Anche perché, conclude Feltrin, «in campagna elettorale si dà sempre ragione a tutti e si promette di tutto, ma nessuno di noi oggi ha idea di quanto potrà concedere in termini di autonomia un eventuale nuovo governo a trazione Fratelli d'Italia».•.