Auto contromano in A27 si schianta su due veicoli, un morto

(ANSA) - VITTORIO VENETO, 07 MAG - Una vettura entrata in contromano sulla A27 si è schiantata nel pomeriggio contro due mezzi che viaggiavano nella direzione corretta. Il bilancio al momento è di una vittima e tre feriti. La vittima è il conducente dell'auto che procedeva in senso contrario. L'incidente è avvenuto nel tratto di Vittorio Veneto, sulla corsia per Venezia. La carreggiata interessata è tuttora chiusa al traffico. Sul posto sono giunte numerose ambulanze e mezzi di soccorso. (ANSA).