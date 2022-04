Auto con 4 amici si schianta contro un albero. Muore una ragazza di 23 anni

Ancora un incidente mortale sulle strade del Veneto. Poco dopo il tragico tamponamento in A4 costato la vita a un 33enne, una ragazza di 23 anni di Conegliano (Treviso), Samira Fakihi, ha perso la vita in un incidente avvenuto a Spresiano, lungo la strada statale 13 Pontebbana.

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, intorno alle 5.40 una Volskwagen Golf con a bordo quattro ragazzi, tutti tra i 22 e i 23 anni di ritorno da una serata insieme, per cause in corso di accertamento è uscita di carreggiata, terminando la propria corsa contro un platano. Nella carambola l'auto è finita nel fosso sul lato opposto della strada. Uno schianto tremendo, che non ha lasciato scampo alla 23enne, deceduta sul colpo. Gli altri tre occupanti sono stati ricoverati all'ospedale di Treviso con ferite non gravi. Sul posto hanno operato vigili del fuoco e Suem 118.