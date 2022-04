Arianna: accordo su risarcimento, si chiude querelle giudiziaria

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Finalmente arriva il lieto fine per querelle giudiziaria che ha visto protagonista Arianna Manzo, la "bimba di legno", oggi 15enne, vittima di un grave episodio di malasanità quando aveva appena tre mesi che la rese tetraplegica, sorda e ipovedente. Secondo quanto rende noto l'avvocato Mario Cicchetti, legale di Eugenio Manzo e Matilde Memoli, i genitori di Arianna, alle 15 di martedì prossimo, con la stesura dell'atto transattivo negli uffici della presidenza della Giunta regionale della Campania, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, e di tutte le parti processuali coinvolte, si scriverà l'ultimo capitolo della triste vicenda giudiziaria della piccola Arianna. "In considerazione delle ampie rassicurazioni che mi sono state fornite, - dice l'avvocato Mario Cicchetti - posso quindi affermare che l'obiettivo è stato, seppur con estrema fatica, raggiunto. La direzione dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli di Napoli e l'ASL di Salerno si sono rese disponibili per quanto loro possibile. Arianna, in favore della quale verrà versato un risarcimento di più di tre milioni di euro che verrà interamente gestito da un Giudice Tutelare, potrà quindi finalmente ipotizzare una vita più dignitosa, accedendo a delle cure appropriate e adeguando l'abitazione alle sue reali esigenze". (ANSA).