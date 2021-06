ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna,14 casi, ospedali si svuotano

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - Si mantiene bassa la curva dei contagi da Covid in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 14 nuovi casi e tre decessi (1.479 in tutto). Complessivamente salogno a 56.900 le positività accertate nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.323.121 tamponi, con un incremento di 2.337 test rispetto al dato precedente e un tasso di positività dello 0,5%. Dati confortanti anche sul fronte degli ospedali. Sono 100 (-5) i pazienti attualmente ricoverati in area medica, 6 (-1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.169, i guariti 43.142 (+155). Ma resta il caso Aritzo, dove si registrano 50 casi di positività e 102 persone in quarantena. Numeri che crescono man mano che aumentano i tamponi effettuati e che hanno costretto due giorni fa il commissario straordinario del Comune, Antonio Monni, a emanare un'ordinanza che prevede la zona rossa rinforzata: chiuse le scuole, vietata l'apertura di tutte le attività commerciali compreso l'asporto, così come sono vietate le uscite o le entrate in paese se non per lavoro o urgenze di tipo sanitario. "Fortunatamente nessuno dei contagiati è ricoverato in ospedale: sono quasi tutti giovani, eccetto un anziano che non si era potuto vaccinare", ha detto all'ANSA Monni che ha voluto fare un appello ai ragazzi affinché rispettino le regole sanitarie e si vaccinino al più presto per evitare nuove infezioni. Sul fronte vaccini, dopo aver tagliato ieri il traguardo del milione di vaccinazioni dall'inizio della campagna, la Sardegna oggi arriva a quota 1.004.463 dosi somministrate (su un totale di 1.180.120 consegnate), con una percentuale dell'85,1%. Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate nell'Isola 12.225 persone. Quasi conclusa la vaccinazione degli anziani over 80: l'84,04% ha ricevuto almeno la prima dose, il 74,63% ha già completato l'intero ciclo. (ANSA).