ANSA-IL-PUNTO/ COVID:Fvg,domani via hub e dosi a lavoratori

(ANSA) - TRIESTE, 19 MAG - Inaugurazione del nuovo hub alla Dacia Arena di Udine e subito dopo via alle somministrazioni per immunizzare i lavoratori. Lo ha annunciato questa sera la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli la quale ha sottolineato che la campagna viene "realizzata sulla base di un protocollo operativo redatto da Confindustria Udine con Croce Rossa Italiana del FVG, Ordine degli Infermieri, Medici del Lavoro, Udinese Calcio Spa, CGIL, CISL e UIL". E poco prima, alle 8.30, cominceranno le inoculazioni nell'hub vaccinale di Real Asco Park a Pordenone nell'ambito della campagna «Ancora più sicuri in fabbrica, vaccinati al lavoro» iniziativa di Confindustria Alto Adriatico con Cgil, Cisl, Uil, Croce Rossa e la Cooperativa Medici Cure Primarie Friuli Occidentale. Vaccini anche negli altri hub predisposti nel Pordenonese e nella Venezia Giulia. Ne dà notizia il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. Per quanto riguarda le adesioni, Riccardi ha reso noto che erano 3.265 alle 11:45, rispetto alle 24 di ieri, quando erano 12.848. Nel dettaglio, il dato relativo alla popolazione di età 40-49 anni che ieri è stato in forte ascesa nella giornata e si è chiuso alle 24 con 6.436 adesioni, oggi ha raggiunto quota 1.353. Sulle modalità di prenotazione, 2.017 sono state eseguite nelle farmacie, 336 tramite il call center regionale, 394 da webapp, 5 nelle strutture private e 512 agli sportelli delle aziende sanitarie e nei reparti. Sono invece 40.473 gli operatori sanitari vaccinati in Fvg. "Chi opera in ambito sanitario deve essere vaccinato, l'ho ribadito molte volte e il Governo centrale ha posto in essere un passo importante con il decreto legge 44 del 2021. Le Aziende del sistema sanitario regionale stanno adempiendo alle disposizioni", ha detto Riccardi. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.891 tamponi molecolari sono stati rilevati 45 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,65%. Sono inoltre 2.141 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,51%). Nella giornata odierna si registrano 3 decessi e i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 13 così come calano a 64 quelli in altri reparti. (ANSA).