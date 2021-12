ANSA-IL-PUNTO/COVID: accertamenti su 33 casi in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 23 DIC - Sono 33 i sequenziamenti in atto su altrettanti potenziali casi di variante Omicron in Friuli Venezia Giulia e la cui analisi verrà ultimata dopo il 26 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, il quale ha spiegato che si tratta di campioni di persone positive al Covid residenti nei territori di Udine (16), Trieste (11), Gorizia (2), Pordenone (1), fuori regione (3). Ad eccezione di Natale e Santo Stefano, non si fermerà per ponte festivo l'attività di vaccinazione in corso nell'hub che Confindustria Alto Adriatico, dal 6 dicembre scorso, ha messo a disposizione della cittadinanza e nel quale sono state somministrate oltre 5.500 dosi di vaccino. "È necessario far fronte con estrema rapidità alla crescente e preoccupante diffusione del virus - ha spiegato il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti - consentendo al più ampio numero di persone possibile di completare il ciclo con la terza dose. Noi ci siamo". Il centro vaccinale - Area Real Asco di Pordenone - già dal 27 dicembre, incrementerà la capacità operando con le 8 linee a disposizione che funzioneranno dalle 8.45 alle 19. Sarà garantito il servizio navetta messo a disposizione da Atap Pordenone. Oggi in Fvg su 10.356 tamponi molecolari sono stati rilevati 940 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,08%. Sono 20.310 i test rapidi antigenici effettuati, dai quali sono stati rilevati 141 casi (0,79%). Si conferma che la prima fascia di contagio è quella under 19 con il 23,59% dei nuovi positivi, a seguire la 40-49 anni con il 18,78% e quella 50-59 anni con il 15,36%. Oggi si registrano 6 decessi; le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 281. (ANSA).