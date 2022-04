Anpi: morto all'età di 93 anni Lionello Bertoldi

Ex consigliere comunale ed ex senatore del Pci

(ANSA) - BOLZANO, 22 APR - E' morto all'età di 93 anni a Bolzano Lionello Bertoldi, ex senatore e per molti anni presidente dell'Anpi Alto Adige. Nato il 31 agosto 1928 a Levico Terme, in Trentino, Bertoldi è stato consigliere comunale a Laives e poi a Bolzano fra il 1964 e il 1988. Nel 1987 venne eletto al Senato della Repubblica, sempre nelle file del Pci. In seguito alla svolta della Bolognina, aderì al Partito Democratico della Sinistra, che rappresentò a Palazzo Madama fino al 1992. Successivamente è stato a lungo presidente dell'Anpi provinciale di Bolzano. (ANSA).