Alpini: piazzole per 4mila posti letto in hinterland Udine

(ANSA) - TRIESTE, 18 MAR - Sono 15 i Comuni che hanno partecipato al bando regionale e, in totale, 1.134 le piazzole (per caravan, tende e aree coperte) che verranno allestite nell'hinterland udinese nell'ambito del piano di accoglienza diffusa in occasione della 95/a Adunata nazionale degli Alpini (Ana) che si terrà a Udine a maggio. I posti letto a disposizione saranno 4 mila. Lo ha reso noto l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, il quale - ricordando la delibera del Consiglio regionale che ha stanziato 300mila euro per l'iniziativa - ha sottolineato come l'Amministrazione regionale "è impegnata nel mettere in campo tutte le azioni per favorire la miglior riuscita di un evento che nel 1996 portò a Udine oltre 500mila persone". Al bando hanno partecipato i Comuni di Codroipo, Pozzuolo del Friuli , Fagagna, Cividale, Povoletto, Moruzzo, Basiliano, Muzzana del Turgnano, Cassacco, Tavagnacco, Reana del Rojale, Manzano, Varmo, Palazzolo dello Stella e Pavia di Udine. Relativamente al totale dei contributi richiesti dai 15 Comuni - informa una nota - la cifra ammonta a oltre 322mila euro, che andranno ad abbattere i costi di realizzazione dei campi temporanei di sosta. L'accoglienza diffusa è un'iniziativa proposta dall'Ana e prevede l'allestimento di una serie di aree attrezzate di sosta, consentendo così - ha sottolineato Bini -"ai tanti alpini che raggiungeranno il Friuli di trovare un'adeguata ospitalità, evitando in questo modo il congestionamento degli spazi all'interno della città e al tempo stesso garantendo importanti ricadute turistiche anche per le attività economiche dei comuni limitrofi al capoluogo friulano, teatro principale dell'Adunata". (ANSA).