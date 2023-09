Alluvione Marche: Acquaroli, ora messa in sicurezza territorio Governo ha avviata una politica nuova rispetto alle calamità

(ANSA) - OSTRA, 06 SET - "A un anno dalla tragedia dell'alluvione che colpi queste zone, stiamo progettando la messa in sicurezza del territorio e della sua gente": a dirlo all'ANSA, stamani a Ostra, è il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine della presentazione del progetto per la ricostruzione del ponte del Coppetto. "Quello che possiamo stilare oggi è un bilancio di lavoro, ed esprimiamo gratitudine al governo per aver cominciato nelle Marche una politica nuova rispetto a queste calamità - ha aggiunto Acquaroli -. Le risorse assegnate dal governo Meloni a dicembre 2022 ci hanno permesso la progettazione della messa in sicurezza del territorio, il ripristino di quelle infrastrutture danneggiate che prevedono anche la mitigazione del rischio e stiamo anche risarcendo famiglie e imprese in tempi che avremmo voluto tutti più brevi, ma che comunque sono, al netto delle procedure, tempi che consentono di avere risorse per continuare nelle attività e programmare quelle future". Il governatore ha ricordato i 5 milioni di euro stanziati nelle prime ore dell'emergenza dal governo Draghi, i 400 dell'esecutivo Meloni e i quasi 30 della Regione Marche. (ANSA).