Al via una settimana di maltempo, in calo le temperature

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Al via una settimana di maltempo, con temperature più basse della media, piogge e in alcuni casi anche la neve. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it' , già nella giornata odierna saranno possibili piogge battenti e temporali, specie al Centrosud e sulla Sicilia, accompagnati da burrascose raffiche di vento di Bora e Grecale che acuiranno la sensazione di freddo. "Tornerà anche - spiega Sanò - la neve sugli Appennini con fiocchi fin verso i 900/1000 metri di quota su Abruzzo e zone interne di Lazio, Molise, Puglia e Basilicata; sarà un evento di tutto rispetto e che non capita spesso ad aprile". Dopo un martedì più stabile e soleggiato ma sempre freddo per il periodo, con gelate diffuse sulle pianure del Nord e sul versante adriatico, "mercoledì - rileva - è atteso un altro passaggio instabile: anche questa volta, maggiormente interessate saranno le regioni del Centrosud e la Sicilia con il rischio di temporali e nevicate fino a quote piuttosto basse". Le prime indicazioni per Pasqua e Pasquetta sono all'insegna dell'incertezza, a causa dell'ingresso di aria più fredda in quota che destabilizzerebbe l'atmosfera provocando i classici temporali pomeridiani. Nel dettaglio: Lunedì 3 - Al nord: soleggiato; nubi in Piemonte. Al centro: rovesci sulle adriatiche con neve in alta collina. Al sud: forte maltempo con piogge, vento e pure neve. Martedì 4 - Al nord: freddo al mattino, bel tempo prevalente. Al centro: venti freddi di Bora e Grecale, rovesci su Abruzzo, Molise, Lazio. Al sud: tante nuvole, ma poche piogge. Mercoledì 5 - Al nord: poco nuvoloso, fresco. Al centro: instabile sul Lazio. Al sud: instabile su tutte le regioni. (ANSA).