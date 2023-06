Al via esami di terza media per 560mila alunni

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Iniziano oggi gli esami di terza media per 560.932 alunni (554.798 interni e 6.134 esterni). I calendari e le prove sono predisposti, per le scuole medie, dai singoli istituti ma l'esame è tornato alla formula pre-covid, con tre scritti (Italiano, Matematica, Lingue straniere) e un colloquio orale. Nelle scuole dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, per la validità dell'anno scolastico 2022/2023 non è necessario il requisito della durata minima di duecento giorni. L'anno è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte e per gli studenti, ai fini dell'ammissione all'Esame, non è richiesto il consueto limite minimo di frequenza delle lezioni. L'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione nei Comuni delle aree alluvionate, a eccezione dei Comuni delle Marche e della Toscana, sarà costituito esclusivamente da un colloquio orale. La prova sarà finalizzata a valutare le conoscenze acquisite dallo studente con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, alla conoscenza della lingua italiana e alle competenze logico-matematiche, in educazione civica e nelle lingue straniere. (ANSA).