Al via domani la vendemmia in Lombardia Appuntamento nel Pavese per i primi grappoli staccati

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Inizia domani la vendemmia 2023 in Lombardia: lo rende noto la Coldiretti regionale, spiegando che i primi grappoli, quelli delle uve per la produzione di spumanti, saranno staccati nell'azienda agricola De Filippi in Frazione Fossa 8 a Oliva Gessi, in provincia di Pavia. Nell'occasione - conclude la Coldiretti Lombardia - verrà divulgata l'analisi della Coldiretti con le prime stime sulla produzione di vino a livello regionale e le osservazioni sull'annata, tra gli effetti degli eventi climatici e l'aumento dei costi di produzione. (ANSA).