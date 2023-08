Al Mic tavolo tecnico su interventi post-alluvione Possibile la proroga dell'aumento del biglietto nei musei

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Tavolo tecnico oggi a Roma, al ministero della Cultura, per fare il punto sugli interventi da mettere in campo per riparare i danni causati dall'alluvione in Emilia Romagna. All'incontro sono intervenuti, tra gli altri, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano; i sottosegretari Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi; il commissario straordinario alla ricostruzione nei territori di Emilia Romagna, Toscana e Marche, generale Francesco Paolo Figliuolo; il segretario generale del ministero, Mario Turetta, i direttori generali Luigi La Rocca e Massimo Osanna, i soprintendenti Abap dell'Emilia Romagna Francesca Tomba, Maria Luisa Laddago, Federica Gonzato, il direttore della Direzione regionale Musei Giorgio Cozzolino, il direttore regionale della Soprintendenza archivistica Mauro Livraga, il segretario regionale del Ministero e coordinatore Unità Coordinamento Crisi Regionale Corrado Azzollini. "Nelle ore immediatamente successive all'alluvione mettemmo in campo una prima serie di interventi finanziati direttamente dal Ministero. Dopo aver incontrato nei giorni scorsi il generale Figliuolo, abbiamo promosso una riunione tra i funzionari del Ministero e quelli della struttura commissariale per individuare priorità e urgenze e definire le modalità di intervento", ha dichiarato il ministro Sangiuliano che, durante la riunione, ha anticipato la possibile proroga della misura contenuta nel decreto-legge 61/2023 che prevede l'aumento di 1 euro dei biglietti d'ingresso ai musei per finanziare le attività di restauro delle strutture danneggiate. (ANSA).