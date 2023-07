Aeronautica Militare recupera escursionista sul Monte Vettore Trentenne marchigiano aveva chiesto aiuto nella mattinata

(ANSA) - MONTEGALLO, 26 LUG - La stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stata allertata alle 7.30 per un trentenne marchigiano in difficoltà sul Monte Vettore. L'escursionista ha perso la traccia del sentiero ed è finito in una zona molto impervia con salti di roccia, sul versante di Montegallo (Ascoli Piceno). Una squadra con due tecnici è partita a piedi da Forca di Presta, raggiungendo l'uomo in difficoltà dopo circa 2 ore di salita, mentre l'elicottero dei vigili del fuoco tentava l'avvicinamento, reso impossibile a causa del forte vento. E' stato quindi richiesto supporto al Centro Operazioni Aerospaziali dell'Aeronautica Militare, che ha inviato sul posto un elicottero HH-139B del 15/o Stormo di Cervia, il quale è riuscito a recuperare l'escursionista e i due tecnici del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) ad una quota di 1.900 metri, sul rilievo montuoso più importante dell'Appennino marchigiano, sferzato da forti raffiche di vento. Il protocollo d'intesa tra Soccorso alpino e speleologico e Aeronautica militare prevede esercitazioni congiunte in ambiente impervio, allo scopo di ottimizzare sinergia ed operatività, necessarie in delicati scenari d'intervento come quello di oggi. (ANSA).

