A Milano allerta maltempo per temporali a partire dalla notte Vietato l'accesso ai parchi recintati e alle aree verdi

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - A Milano potrebbero arrivare temporali a spezzare l'afa di queste ore. Per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla, cioè di rischio ordinario, per temporali a partire da questa notte. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Durante le allerte meteo, come ricorda il Comune in una nota, vige il divieto di accesso ai parchi recintati e alle aree verdi aperte, come prescritto dall'ordinanza in vigore fino al 31 agosto. (ANSA).