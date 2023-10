BRUXELLES - "Penso che sia fondamentale avviare la rinegoziazione, per quanto possibile visto e considerato che dopo la firma dell'accordo abbiamo avuto una guerra in Ucraina e oggi c'è la guerra in Medio Oriente; è accaduto un po' di tutto". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni, in corso a Bruxelles. "Penso che sia fondamentale - ha aggiunto - anche cominciare a ragionare rispetto a un overbooking nazionale, visto e considerato che noi non ci possiamo permettere di restituire neanche un centesimo delle risorse che ci dovrebbero dare".