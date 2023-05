BRUXELLES - Il ministro per gli Affari Ue, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto sostiene che "le proposte legislative della Commissione costituiscono una buona base di partenza" nel percorso di riforma della governance economica. "L'Italia punta a nuove regole di bilancio che siano realistiche e favorevoli alla crescita, con una maggiore flessibilità sugli investimenti verdi, sui piani di rilancio nazionali e sulla difesa", ha detto al margine del Consiglio Affari Generali, che aveva tra i suoi ordini del giorno la preparazione del Consiglio europeo di giugno.

Sui temi economici il ministro Fitto ha ricordato che "il Consiglio Europeo di giugno sarà un importante momento di riscontro rispetto al dibattito sulle nuove strategie di competitività di lungo termine dell'Unione Europea".

"Il quadro regolatorio europeo deve essere un fattore di valorizzazione del mercato unico e un volano di sviluppo e innovazione e anche per questo è importante assicurare che le iniziative legislative tengano sempre in debito conto la fattibilità operativa degli obiettivi posti, evitando eccessivi oneri alle aziende e di compromettere la creazione di posti di lavoro", ha spiegato il ministro. "Abbiamo accolto con favore il proposto ciclo annuale di valutazione dei progressi basato sugli indicatori chiave di prestazione per valutare gli avanzamenti nei settori chiave della competitività dell'Ue", ha poi aggiunto.

Fitto ha definito "necessario" che il Consiglio europeo affronti una discussione approfondita sulla migrazione. L'Italia sottolinea l'urgenza di attuare pienamente le conclusioni del Consiglio Europeo del 9 febbraio e si aspetta dei progressi di sostanza in merito", ha continuato nel suo intervento in aula davanti agli omologhi. "Per attuare le conclusioni di febbraio, ribadite a marzo, è di cruciale importanza rinnovare i nostri sforzi nel campo della dimensione esterna", ha aggiunto Fitto secondo il quale "è fondamentale inviare a Tunisi un messaggio di sostegno complessivo".

"È fondamentale un approccio costruttivo, e inviare a Tunisi un messaggio di sostegno complessivo, anche nel settore della gestione del fenomeno migratorio: l'Italia sta continuando a lavorare per agevolare l'approvazione dell'accordo con il Fmi, anche attraverso contatti di alto livello con le autorità tunisine e i principali donatori internazionali", ha spiegato Fitto.

A Palazzo Chigi è fissata per le 15 di mercoledì 31 maggio la cabina di regia sul Pnrr. All'ordine del giorno la relazione semestrale che dovrà presentare Fitto. Oltre ai ministri, saranno presenti il governatore della Lombardia Attilio Fontana in rappresentanza della Conferenza delle Regioni, Antonio Decaro per l'Anci e una rappresentanza delle province.