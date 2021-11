In Italia il maggior numero delle regioni in giallo

BRUXELLES - Non c'è più nessuna regione in verde in Europa, nella nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

In Italia il maggior numero delle regioni è in giallo. Ma la Provincia di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia sono in rosso scuro e Provincia di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Val d'Aosta, Liguria, Marche e Lazio sono in rosso.

Nel resto d'Europa l'incidenza più alta dei contagi rispetto alla popolazione si registra nell'Europa centro orientale, nei paesi del Benelux in quelli baltici e in Irlanda, tutti in rosso scuro. Spagna, Francia, Svezia e Portogallo sono prevalentemente in rosso.