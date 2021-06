Al via «Cantine aperte»: sabato e domenica tra le vigne

«La nostra Regione offre un territorio e delle eccellenze agroalimentari uniche, che meritano di essere valorizzate e promosse adeguatamente, per conquistare il successo che meritano nella competizione nazionale e internazionale». Queste le parole dell’assessore veneto al Turismo e all’Agricoltura, Federico Caner, annunciando l’iniziativa «Cantine Aperte»: appuntamento per domani e domenica 20 giugno in oltre 20 cantine del Veneto, le quali apriranno le loro porte a visitatori, italiani e stranieri.

«Vedi cosa bevi», questo è il motto che caratterizza il lavoro dell’associazione Movimento Turismo del Vino Veneto, offrendo la possibilità di scoprire un territorio e le eccellenze agroalimentari che la nostra regione sa esprimere. Con 14 milioni di quintali di uva e oltre 11 milioni di ettolitri di vino prodotti, di cui l’80% a Denominazione, il Veneto è la prima regione in Italia per produzione ed export. Un comparto in continua crescita che conferma l’importanza e la necessità di stringere un rapporto ancora più stretto con il turismo. Oggi», prosegue l’assessore, «il vero valore aggiunto è la capacità di fare sistema, anche tra filiere diverse, per progettare e offrire nuove esperienze». Il programma completo di Cantine Aperte 2021 è disponibile online sul sito http://mtvveneto.it/it/news.html.