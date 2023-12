Zoppas, Ice al fianco del governo per far crescere l'export 'Mettere piede il prima possibile anche nel mercato Indocina'

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Abbiamo una grossa spinta da questo governo" nella produzione e nella sponsorizzazione del made in Italy, "il ministro Tajani "crede molto nella diplomazia della crescita ossia di far crescere questo numero importante che sono 626 miliardi di export che sono stati realizzati nel 2022 e per fare questo dobbiamo fare sistema". Lo ha detto all'ANSA Matteo Zoppas presidente dell'Agenzia ICE (Italian Trade & Investment Agency), a margine della conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina. Non solo il governo, ma "Ice, Sace, Simest e Cassa depositi e prestiti lavorano all'unisono per alzare questo numero" accompagnando all'estero "i nostri imprenditori, cercando di aprirgli i mercati, consegnandogli la lista dei potenziali clienti che possono avere e mettendoli in contatto con quelli che possono essere i loro acquirenti. Questo è quello che fa Ice". "Dall'altra parte Sace e Simest - spiega Zoppas - che finanziariamente li possono aiutare, sia come finanziamenti ma anche aiutando gli investimenti che vengono eventualmente fatti dalle aziende che sono un po' più avanti nell'internazionalizzazione per poter aprire filiali o unità produttive all'estero". Il presidente Ice sottolinea che oltre ai mercati tradizionali come Germania, Stati Uniti e Francia, "ci sono anche altri mercati emergenti, come l'Indocina, sui quali dobbiamo fare attenzione e mettere il prima possibile un piede per poter crescere insieme alla loro crescita. Siamo sempre stati forti sulle famose tre F - food, fashion, forniture e automotive - ma ci sono altre attività che stanno crescendo, hanno una particolare attrattività tutte le attività dell'agritech" per quei Paesi che "guardano ai nostri prodotti come a prodotti di eccellenza che servono per fare il salto di qualità". (ANSA).